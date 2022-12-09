Брат умершей после секса россиянки назвал причину ее смерти

По словам молодого человека, у его сестры было больное сердце. После вскрытия стало известно, что официальная причина смерти — инфаркт. Мужчина заявил, что никаких запрещенных веществ его родственница не употребляла.

"Никаких наркотиков не было! Когда после смерти в ее квартиру на Бажова приехали следователи, медики, взяли первоначальный анализ крови, там не было никаких веществ", — поделился россиянин.

Напомним, инцидент произошел 4 ноября текущего года в квартире россиянки. По данным источника, вечером к ней в гости пришел ее 21-летний знакомый, с которым они познакомились на работе. Молодые люди занялись сексом, после чего самочувствие девушки резко ухудшилось. Со слов молодого человека, после полового акта россиянка ушла в уборную, где начала терять сознание. Мужчина сразу же вызвал "скорую", однако к приезду медиков девушка уже была мертва.