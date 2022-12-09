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15 минут назад

Брат умершей после секса екатеринбурженки назвал причину ее смерти

Газета.Ru

Родственник умершей после полового акта жительницы Екатеринбурга рассказал, что стало причиной ее смерти. Об этом пишет E1.RU.

Брат умершей после секса россиянки назвал причину ее смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам молодого человека, у его сестры было больное сердце. После вскрытия стало известно, что официальная причина смерти — инфаркт. Мужчина заявил, что никаких запрещенных веществ его родственница не употребляла.

"Никаких наркотиков не было! Когда после смерти в ее квартиру на Бажова приехали следователи, медики, взяли первоначальный анализ крови, там не было никаких веществ", — поделился россиянин.

Напомним, инцидент произошел 4 ноября текущего года в квартире россиянки. По данным источника, вечером к ней в гости пришел ее 21-летний знакомый, с которым они познакомились на работе. Молодые люди занялись сексом, после чего самочувствие девушки резко ухудшилось. Со слов молодого человека, после полового акта россиянка ушла в уборную, где начала терять сознание. Мужчина сразу же вызвал "скорую", однако к приезду медиков девушка уже была мертва.

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