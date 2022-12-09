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1 час назад

Россиянка набросилась на соседку из-за собаки

Lenta.ruиещё 1

Жительница Екатеринбурга напала на соседку, которая выгуливала свою собаку в общем дворе. Об этом сообщает E1.RU.

Россиянка набросилась на соседку из-за собаки
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел утром в пятницу, 9 декабря, на улице Шейнкмана. По словам пострадавшей, местная жительница набросилась на нее и расцарапала лицо из-за того, что она гуляла со своим питомцем возле ее дома.

«Она наскочила на меня, схватила за шарф, одной рукой начала душить меня, а другой царапала лицо», — рассказала порталу россиянка.

Пострадавшая написала заявление в полицию. В ближайшее время она должна будет установить нанесенные соседкой телесные повреждения на судебно-медицинском освидетельствовании.

В конце ноября в Забайкальском крае женщина набросилась на врача с ножом из-за назначенных лекарств

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