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39 минут назад

Двухэтажное здание горит в районе станции МЦК «Владыкино»

Газета.Ru

В Москве в двухэтажном здании неподалеку от станции МЦК «Владыкино» произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 9 декабря в 13 часов 57 минут. По данным ведомства, пожар начался в административном здании на улице Станционной.

Взрыв в горящем ТЦ «МЕГА Химки» попал на видео

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в строении горит подвесной потолок. Предположительная площадь пожара составляет 70 кв. м.

«В тушении задействовано 17 человек и 6 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что площадь пожара в гипермаркете OBI, расположенном в торговом центре «Мега Химки», составила 17 тыс. кв. м.

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