Двухэтажное здание горит в районе станции МЦК «Владыкино»

В Москве в двухэтажном здании неподалеку от станции МЦК «Владыкино» произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 9 декабря в 13 часов 57 минут. По данным ведомства, пожар начался в административном здании на улице Станционной.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в строении горит подвесной потолок. Предположительная площадь пожара составляет 70 кв. м.

«В тушении задействовано 17 человек и 6 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.