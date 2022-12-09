Экс-депутату суд огласил срок заключения за дискредитацию армии России

Мещанский суд Москвы приговорил к восьми с половиной годам колонии бывшего муниципального депутата Илью Яшина (внесен в реестр физлиц-иностранных агентов) виновным в распространении ложной информации о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.
Также ему запретили заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на четыре года после отбытия наказания.
Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России Следственный комитет России возбудил 12 июля. На следующий день Яшину предъявили официальное обвинение. Он вину не признал.
По данным следствия, экс-депутат разместил на YouTube видеозапись, в которой содержались ложные сведения о якобы совершении российскими военными убийств мирных жителей в украинском городе Буче.