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22 минуты назад

Бывшему депутату Яшину дали 8,5 года за дискредитацию российской армии

Lenta.ruиещё 1

Мещанский суд Москвы приговорил к восьми с половиной годам колонии бывшего муниципального депутата Илью Яшина (внесен в реестр физлиц-иностранных агентов) виновным в распространении ложной информации о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-депутату суд огласил срок заключения за дискредитацию армии России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также ему запретили заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на четыре года после отбытия наказания.

Прокурор запросил девять лет колонии Яшину* по делу о фейках об армии

Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России Следственный комитет России возбудил 12 июля. На следующий день Яшину предъявили официальное обвинение. Он вину не признал.

По данным следствия, экс-депутат разместил на YouTube видеозапись, в которой содержались ложные сведения о якобы совершении российскими военными убийств мирных жителей в украинском городе Буче.

Происшествия,Илья Яшин,Следственный комитет,
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