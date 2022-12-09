Экс-депутату суд огласил срок заключения за дискредитацию армии России

Мещанский суд Москвы приговорил к восьми с половиной годам колонии бывшего муниципального депутата Илью Яшина (внесен в реестр физлиц-иностранных агентов) виновным в распространении ложной информации о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также ему запретили заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на четыре года после отбытия наказания.

Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России Следственный комитет России возбудил 12 июля. На следующий день Яшину предъявили официальное обвинение. Он вину не признал.