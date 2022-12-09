Полицейские нашли угнанный Tiguan, но воры успели его разрезать

В Челябинске воры угнали автомобиль Volkswagen Tiguan и успели разобрать его до прибытия полиции, рассказали в ГУ МВД России по области.

Фото: Телеграм-канал «Полиция Южного Урала» Телеграм-канал «Полиция Южного Урала»

Местный житель обратился в полицию с заявлением об угоне Volkswagen Tiguan. Мужчина объяснил, что некоторое время не эксплуатировал автомобиль и оставил его на парковке во дворе дома по улице Энергетиков, откуда он и был похищен.

Оперативники установили подозреваемых, которые объяснили, что заметили во дворе машину, которой, по их мнению, длительное время никто не пользовался (ее замело снегом), и решили ее угнать.

«Незаконно проникнув в салон автомашины, они завели ее и отогнали в один из СНТ, где в последующем разукомплектовали с целью дальнейшей продажи. В ходе осмотра участка и садового дома, находящихся во владении одного из задержанных, полицейские обнаружили части кузова и различные комплектующие от похищенного автомобиля», — рассказали в полиции.