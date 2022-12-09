В центре Стамбула загорелся отель

В центре Стамбула произошел крупный пожар в фешенебельном отеле Kempinski. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство DHA.

Как уточняется, возгорание произошло в «отельной части» дворца Чираган в районе Бешикташ на берегу Босфора. Известно, что на территории дворца расположен отель Kempinski.

На место прибыли пожарные расчеты, проводится эвакуация постояльцев и посетителей. Здание окутано клубами дыма.