В центре Стамбула загорелся отель

В центре Стамбула произошел крупный пожар в фешенебельном отеле Kempinski. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство DHA.
Как уточняется, возгорание произошло в «отельной части» дворца Чираган в районе Бешикташ на берегу Босфора. Известно, что на территории дворца расположен отель Kempinski.
На место прибыли пожарные расчеты, проводится эвакуация постояльцев и посетителей. Здание окутано клубами дыма.
Ранее крупный пожар произошел в центре Дубая. Загорелся небоскреб, принадлежащий арабской компании Emaar. Пламя охватило практически все 35 этажей здания. Жители были эвакуированы и размещены в нескольких отелях, принадлежащих компании в центре города. Пожар удалось потушить, однако здание сильно пострадало от пожара.