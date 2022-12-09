В Благовещенске Toyota провалилась в яму с водой из-за прорыва трубы

Автомобиль Toyota провалился под землю из-за прорыва труб в Благовещенске, видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошел на парковке у дома 7 по улице Батарейной. Жители начали экстренно перегонять машины, чтобы они не примерзли из-за разлитой воды. Один из автовладельцев убрать машину не успел — она стояла как раз на том месте, где прорвало трубы.
Иномарка провалилась передней частью вниз вместе с землей. На помощь приехали ДПС, сотрудник аварийной службы и эвакуатор.