В Благовещенске Toyota провалилась в яму с водой из-за прорыва трубы

Инцидент произошел на парковке у дома 7 по улице Батарейной. Жители начали экстренно перегонять машины, чтобы они не примерзли из-за разлитой воды. Один из автовладельцев убрать машину не успел — она стояла как раз на том месте, где прорвало трубы.