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53 минуты назад

В Благовещенске Toyota провалилась в яму с водой из-за прорыва трубы

Газета.Ru

Автомобиль Toyota провалился под землю из-за прорыва труб в Благовещенске, видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел на парковке у дома 7 по улице Батарейной. Жители начали экстренно перегонять машины, чтобы они не примерзли из-за разлитой воды. Один из автовладельцев убрать машину не успел — она стояла как раз на том месте, где прорвало трубы.

Иномарка провалилась передней частью вниз вместе с землей. На помощь приехали ДПС, сотрудник аварийной службы и эвакуатор.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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