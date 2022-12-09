В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
14 минут назад

Полностью разрушен: кадры пожара в гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки»

Александр Котлеткин

Пожар в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье начался в пятницу в 6 утра. По сообщению РИА Новости, загорелась кровля на площади 150 метров. В настоящий момент огонь охватил уже 18 тыс. кв. м.

1/13 Пожар в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки"
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/13 По данным пресс-службы МЧС России, площадь пожара составляет 7000 квадратных метров
Фото: РИА Новости
3/13  Пожар в ТЦ "Мега Химки"
Фото: ТАСС
4/13 В тушении возгорания задействованы 30 человек и девять единиц техники
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/13 Горящее здание гипермаркета OBI на территории торгового центра "Мега Химки"
Фото: ТАСС
6/13 Пожарные тушат возгорание в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки"
Фото: РИА Новости
7/13 Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/13 Горящее здание гипермаркета OBI на территории торгового центра "Мега Химки"
Фото: ТАСС
9/13 Пожар в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки"
Фото: РИА Новости
10/13 Сотрудник полиции рядом с магазином OBI в торговом центре "МЕГА Химки", где начался пожар
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/13 Пожарные тушат возгорание в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки"
Фото: РИА Новости
12/13 Пожарные тушат возгорание в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки"
Фото: РИА Новости
13/13 Пожарные тушат возгорание в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки"
Фото: РИА Новости

Пожарные прибыли в гипермаркет после срабатывания пожарной сигнализации спустя 20 минут. В подмосковном ГУ МЧС России по Московской области сообщили о четвертом номере сложности пожара из пяти. Основная версия возникновения пожара – короткое замыкание, но рассматривается и поджог.

Из-за хранящихся банок с краской, аэрозолей в здании прогремели взрывы. В результате произошло обрушение конструкций в том числе кровли на площади 5 тыс. метров. Гипермаркет OBI почти полностью разрушен, остались только несущие конструкции каркаса.

Происшествия,Фото,МЧС России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители