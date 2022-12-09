Полностью разрушен: кадры пожара в гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки»

Пожар в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье начался в пятницу в 6 утра. По сообщению РИА Новости, загорелась кровля на площади 150 метров. В настоящий момент огонь охватил уже 18 тыс. кв. м.

Пожарные прибыли в гипермаркет после срабатывания пожарной сигнализации спустя 20 минут. В подмосковном ГУ МЧС России по Московской области сообщили о четвертом номере сложности пожара из пяти. Основная версия возникновения пожара – короткое замыкание, но рассматривается и поджог.