Названа причина пожара в ТЦ «Мега Химки»

Причиной пожара в гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки» стало нарушение правил проведения сварочных работ в пристройке к зданию. Об этом сообщает ТАСС.

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«Обстоятельства возникновения пожара установлены. Он начался в пристройке к OBI, которая была на реконструкции, во время сварочных работ. Рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь», - сказал источник в экстренных службах.

Ранее в качестве основной версии возникновения пожара рассматривались короткое замыкание, а также поджог.

Тем временем стало известно, что торговый центр «Мега Химки» будет закрыт в пятницу, 9 декабря.

«По информации от нашей службы безопасности, "Мега Химки" сегодня в 10 часов не откроется. Центр будет закрыт из-за пожара [в гипермаркете OBI]», - сказал оператор контактного центра «Мега» по России.

Напомним, пожар в торговом центре на Ленинградском шоссе начался утром в пятницу. Огонь охватил кровлю гипермаркета OBI в торговом комплексе «Мега Химки». Тушение осложнялось особенностями здания и большой горючей нагрузкой. В результате взрыва, обрушилась кровля на площади 5 тыс. кв. м. Всего огнем было охвачено 18 тыс. кв. м.

В настоящее время гипермаркет OBI почти полностью разрушен, от здания остались только несущие конструкции каркаса. На остальную часть торгового центра «Мега Химки» пожар не перешел. Сейчас наблюдаются отдельные очаги возгорания внутри здания на всех этажах.

На месте работают пожарные машины, спасатели и полицейские. Из Москвы, подмосковных Лобни и Андреевки прибыли дополнительные силы. Дежурит скорая помощь. Над зоной пожара летают дроны.