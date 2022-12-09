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1 час назад

Охранник погиб во время пожара в гипермаркете OBI

Вечерняя Москва

Один из охранников погиб во время пожара в гипермаркете OBI в Подмосковье. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Один человек погиб при пожаре в ТЦ «Мега Химки»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Охранник погиб во время пожара в гипермаркете OBI, — сообщил собеседник «ВМ».

ТЦ «Мега Химки» загорелся в Московской области в пятницу, 9 декабря.

Позже поступила информация, что площадь пожара в торговом центре увеличилась до семи тысяч квадратных метров. При этом площадь обрушения составляла 5 тысяч квадратных метров.

Пожар локализовали на площади 7 тысяч квадратных метров в 08:25 утра.

На месте происшествия можно было наблюдать серию взрывов. Момент одного из них был запечатлен на видео.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося.

В свою очередь агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что поджог рассматривается среди версий пожара в ТЦ. При этом РИА Новости со ссылкой на экстренные службы передает, что поджог рассматривается в качестве основной версии пожара.

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