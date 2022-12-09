О пожаре на Ленинградском шоссе в Подмосковье стало известно утром в пятницу, 9 декабря. По предварительным данным прокуратуры, никто не пострадал. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Впоследствии стало известно, что при пожаре в ТЦ произошли взрыв и обрушение на площади 5 тысяч квадратных метров. Для привлечения к тушению огня в торговом центре под Москвой в готовность приведена авиация МЧС.