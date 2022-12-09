Стало извнстно о росте количества выявляемых фактов взяток в РФ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что количество выявляемых в России случаев получения и дачи взяток растет из-за более эффективной работы правоохранительной системы. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Фото: Владимир Смирнов/РИА «Новости» Владимир Смирнов/РИА «Новости»

"Наша задача, как прокуроров, заключается в том, чтобы настроить весь правоохранительный механизм на четкую и слаженную работу по выявлению всех без исключения фактов коррупции, разумеется, включая взяточничество. И благодаря именно такой работе в последние годы количество вскрываемых фактов взяточничества растет", - сказал он.

По его словам, если в 2020 году их число составляло 14,5 тыс., то в 2021 количество таких преступлений выросло почти на треть - до 18,5 тыс. Он также добавил, что по итогам девяти месяцев текущего года выявленных случаев взяточничества возросло почти на 10%.