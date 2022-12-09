Стало извнстно о росте количества выявляемых фактов взяток в РФ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что количество выявляемых в России случаев получения и дачи взяток растет из-за более эффективной работы правоохранительной системы. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
"Наша задача, как прокуроров, заключается в том, чтобы настроить весь правоохранительный механизм на четкую и слаженную работу по выявлению всех без исключения фактов коррупции, разумеется, включая взяточничество. И благодаря именно такой работе в последние годы количество вскрываемых фактов взяточничества растет", - сказал он.
По его словам, если в 2020 году их число составляло 14,5 тыс., то в 2021 количество таких преступлений выросло почти на треть - до 18,5 тыс. Он также добавил, что по итогам девяти месяцев текущего года выявленных случаев взяточничества возросло почти на 10%.
Ранее начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко заявлял, что в 2021 году МВД выявило свыше 2,5 тыс. фактов получения взятки, в том числе 768 в крупном или особо крупном размере либо причинивших крупный ущерб, а общая сумма полученных взяток составила более 1,1 млрд руб. До этого Краснов также говорил, что рост числа выявленных в России коррупционных преступлений связан с большей эффективностью правоохранителей.