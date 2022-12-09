Беженка с Украины ворвалась с ножом в польский банк

На юго-востоке Польши в городе Перемышль беженка с Украины с ножом напала на сотрудницу Банка PKO Bank Polski. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Kresy.pl.

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Автор публикации пишет, что женщина схватила сотрудницу банка за волосы и стала размахивать ножом. Окружающие призывали ее успокоиться и убрать оружие, но она не поддавалась уговорам. Затем к злоумышленнице со спины подошла пожилая женщина и несколько раз ударила ее костылем. Женщина отвлеклась, после чего охранник банка смог обезвредить ее.

Прибывшие на место инцидента правоохранительные органы задержали злоумышленницу. Портал nowiny24.pl сообщил, что у 26-летней беженки с Украины были с собой лекарства, которые свидетельствовали о прохождении курса психиатрического лечения.

Издание напоминает, что с начала боевых действий на территории Украины в Польшу бежали более семи миллионов человек, более пяти миллионов позднее приехали обратно. Отмечается, что статус беженца в Польше позволяет претендовать на широкий спектр помощи, в том числе материальной.