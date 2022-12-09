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10 минут назад

В России арестовали все активы Amazon и Twitch, в том числе недвижимость

Ferra.ru

По ходатайству Кирилла Малофеева, сына основателя холдинга «Царьград» Константина Малофеева, Арбитражный суд Москвы постановил арестовать все активы американской компании Amazon и подчинённой ей стриминговой платформы Twitch.

В России арестовали все активы Amazon и Twitch
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Под арест попали все денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях, а также всё движимое и недвижимое имущество.

Всего арестовано активов на 3 млрд рублей.

«Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства Amazon.com Inc. и Twitch Interactive Inc. на счетах в кредитных организациях, а также на всё движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Amazon.com Inc. и Twitch Interactive Inc., на общую сумму 3 000 000 000 руб. 00 коп.», — сказано в судебном акте.

Происшествия,Константин Малофеев,Amazon,
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