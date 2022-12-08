В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
35 минут назад

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

News.ru

В четверг, 8 декабря, в Харькове были слышны взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале. Воздушная тревога в городе была объявлена в 20:52 по местному времени (21:52 мск).

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Взрывы в Харькове, — говорится в сообщении издания.

Ранее в этот же день издание «Страна.ua» сообщило, что взрывы прогремели в Одессе и Херсоне. Согласно информации издания, звуки взрывов также слышны в Бериславе Херсонской области. Кроме того, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях прозвучали сирены воздушной тревоги.

Путин объяснил ракетные удары по Украине

Накануне также сообщалось, что в Харьковской области и Херсоне прогремели взрывы. При этом лава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов не комментировал данную ситуацию.

Происшествия,СВО,Олег Синегубов,Владимир Путин,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители