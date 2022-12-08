Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В четверг, 8 декабря, в Харькове были слышны взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале. Воздушная тревога в городе была объявлена в 20:52 по местному времени (21:52 мск).

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Взрывы в Харькове, — говорится в сообщении издания.

Ранее в этот же день издание «Страна.ua» сообщило, что взрывы прогремели в Одессе и Херсоне. Согласно информации издания, звуки взрывов также слышны в Бериславе Херсонской области. Кроме того, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях прозвучали сирены воздушной тревоги.