Суд продлил арест Кара-Мурзе*

Басманный суд Москвы продлил до 12 февраля арест оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе*, которого обвиняют в госизмене и распространении фейков про российскую армию.

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«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей», — приводит РИА Новости заявление суда.

Ранее адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров заявил, что следствие предъявило его подзащитному обвинение в государственной измене.