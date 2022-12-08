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47 минут назад

Басманный суд Москвы продлил до 12 февраля арест Кара-Мурзе*

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Басманный суд Москвы продлил до 12 февраля арест оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе*, которого обвиняют в госизмене и распространении фейков про российскую армию.

Суд продлил арест Кара-Мурзе*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей», — приводит РИА Новости заявление суда.

Ранее адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров заявил, что следствие предъявило его подзащитному обвинение в государственной измене.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

Происшествия,Вадим Прохоров,Минюст России,
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