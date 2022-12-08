Суд продлил арест Кара-Мурзе*

Басманный суд Москвы продлил до 12 февраля арест оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе*, которого обвиняют в госизмене и распространении фейков про российскую армию.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей», — приводит РИА Новости заявление суда.
Ранее адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров заявил, что следствие предъявило его подзащитному обвинение в государственной измене.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.