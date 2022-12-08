Актер Михаил Ефремов, находящийся в колонии под Белгородом, задолжал налоговой свыше 150 тыс. рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что заслуженный артист России Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии Белгородской области за ДТП со смертельным исходом, которое произошло летом 2020 года.

По данным газеты, с 1 декабря все налоги, которые не были своевременно оплачены, стали публичными долгами. Выяснилось, что многие знаменитости имеют значительные задолженности, в том числе и Михаил Ефремов.

В частности, он должен заплатить 95 тыс. рублей за недвижимое имущество (дома, квартиры), 59 тыс. рублей за транспорт. Предположительно, он задолжал за тот джип, на котором попал в аварию.