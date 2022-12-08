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18 минут назад

Актер Михаил Ефремов задолжал налоговой 150 тысяч рублей

Илья Родин

Актер Михаил Ефремов, находящийся в колонии под Белгородом, задолжал налоговой свыше 150 тыс. рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что заслуженный артист России Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии Белгородской области за ДТП со смертельным исходом, которое произошло летом 2020 года.

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По данным газеты, с 1 декабря все налоги, которые не были своевременно оплачены, стали публичными долгами. Выяснилось, что многие знаменитости имеют значительные задолженности, в том числе и Михаил Ефремов.

В частности, он должен заплатить 95 тыс. рублей за недвижимое имущество (дома, квартиры), 59 тыс. рублей за транспорт. Предположительно, он задолжал за тот джип, на котором попал в аварию.

Звездный адвокат Андрей Алешкин подчеркнул, что его клиент, находясь в тюрьме, не имеет доступа к денежным средствам и не может уплатить налог. Он добавил, что совершить нужную транзакцию могли бы родственники Ефремова.

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