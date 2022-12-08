Актер Михаил Ефремов, находящийся в колонии под Белгородом, задолжал налоговой свыше 150 тыс. рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что заслуженный артист России Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии Белгородской области за ДТП со смертельным исходом, которое произошло летом 2020 года.
По данным газеты, с 1 декабря все налоги, которые не были своевременно оплачены, стали публичными долгами. Выяснилось, что многие знаменитости имеют значительные задолженности, в том числе и Михаил Ефремов.
В частности, он должен заплатить 95 тыс. рублей за недвижимое имущество (дома, квартиры), 59 тыс. рублей за транспорт. Предположительно, он задолжал за тот джип, на котором попал в аварию.
Звездный адвокат Андрей Алешкин подчеркнул, что его клиент, находясь в тюрьме, не имеет доступа к денежным средствам и не может уплатить налог. Он добавил, что совершить нужную транзакцию могли бы родственники Ефремова.