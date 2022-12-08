Школьник попал в реанимацию после подзатыльника от учительницы

В подмосковной Балашихе 14-летний подросток попал в реанимацию после того, как получил подзатыльник от учительницы на уроке математики. Об этом 8 декабря пишет «МК».

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По словам школьника, он разозлил преподавательницу «своей бестолковостью», из-за чего она ударила его по голове. После этого мальчик упал в обморок, но очнулся к приезду врачей скорой помощи.

Подросток уточнил, что удар учительницы был слабым, а преподавательница заявила, что не собиралась бить мальчика, а просто активно жестикулировала и случайно задела его голову.

За неделю до этого школьник упал на скользком полу в заведении общепита и ударился головой об стол, получив легкое сотрясение мозга. Он отказался от стационара, не соблюдал постельный режим и продолжал ходить в школу.

Обстоятельства произошедшего проверит полиция.