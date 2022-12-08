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53 минуты назад

Причиной пожара на улице Демьяна Бедного в Москве стал поджог

Вечерняя Москва

Причиной пожара на улице Демьяна Бедного стал поджог. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 8 декабря.

Причиной пожара на улице Демьяна Бедного в Москве стал поджог
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, ранним утром 6 декабря злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь квартиры, в которой проживала женщина 1998 года рождения с двухлетним сыном. В результате происшествия оба жильца пострадали и были госпитализированы.

По решению Хорошевского межрайонного прокурора материалы, собранные ведомством, были переданы в территориальный орган столичного Следственного комитета. Прокуратура продолжает контролировать установление всех обстоятельств произошедшего.

Происшествия,Следственный комитет,
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