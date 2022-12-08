Бастрыкин: СК России намерен получить право ареста имущества до суда

Следственный комитет России в качестве более эффективной меры борьбы с коррупцией намерен получить возможность неотложного ареста имущества фигурантов и связанных с ними лиц до суда. Об этом заявил РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«В качестве предложений по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции можно рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 165 УПК РФ в части наделения следователя полномочиями по применению неотложного ареста по всем основаниям, указанным в ч. 1 ст. 115 УПК РФ», - сказал Бастрыкин.
В настоящее время следователи могут накладывать неотложный арест только в исключительных случаях. И в СК России считают, что борьба с коррупцией будет эффективнее, если следственные органы получат право арестовывать, в том числе и имущество, находящееся у других лиц, связанных с обвиняемыми.
При этом арест имущества в любом случае будет санкционировать суд.
Ранее президент России Владимир Путин поручил руководителям новых регионов - Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав страны после референдумов, организовать органы по борьбе с коррупцией.