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16 минут назад

На юге России произошло землетрясение

Lenta.ru

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юге России — в 80 километрах от Махачкалы. Об этом со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в четверг, 8 декабря, пишет «Интерфакс».

На юге России произошло землетрясение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что очаг находился на глубине 40 километров.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в другой части страны — возле Курильских островов Сахалинской области. По оперативным данным, землетрясение зафиксировано 27 ноября в 16:59 по местному времени (7:59 по московскому).

Эпицентр был зафиксирован на глубине 73 километра на расстоянии от города Северо-Курильск в 144 километра.

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