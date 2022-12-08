На юге России произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юге России — в 80 километрах от Махачкалы. Об этом со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в четверг, 8 декабря, пишет «Интерфакс».

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Уточняется, что очаг находился на глубине 40 километров.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в другой части страны — возле Курильских островов Сахалинской области. По оперативным данным, землетрясение зафиксировано 27 ноября в 16:59 по местному времени (7:59 по московскому).