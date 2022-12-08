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36 минут назад

В Москве неизвестный поджёг квартиру с женщиной и ребёнком внутри. Но им удалось выжить

Секрет Фирмы

В Москве пожарным пришлось спасать 24-летнюю девушку с двухлетним ребёнком из горящей квартиры на улице Демьяна Бедного. Их увезли в больницу с серьёзными ожогами. У пострадавшей около 30%, а у ребёнка повреждены дыхательные пути. От самой квартиры остались чёрные обугленные стены. Когда полиция изучила записи с камер наблюдения, то выяснила, что всё случилось неспроста.

Мужчина в маске поджег квартиру с женщиной и ребёнком внутри в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Камеры зафиксировали, что за пару минут до пожара в подъезд заходил неизвестный в медицинской маске. Он поднялся на этажи, и вдруг — яркая вспышка. Мужчина сразу же убежал.

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Пострадавшей оказалась местная предпринимательница. На месте инцидента после тушения огня нашли пластиковую бутылку с остатками горючего. Так что пока все факты указывают на поджог.

Поджигателя ищут. Известно, что девушка воспитывает ребёнка одна — отец с семьёй не живёт.

А ведь и недели не прошло после похожего инцидента, но в Красноярском крае. Там мужчина хотел сжечь заживо свою бывшую девушку с двумя детьми. Причём это была уже третья попытка поджога, но полиция никак не реагировала на заявления россиянки.

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