Мужчина в маске поджег квартиру с женщиной и ребёнком внутри в Москве

В Москве пожарным пришлось спасать 24-летнюю девушку с двухлетним ребёнком из горящей квартиры на улице Демьяна Бедного. Их увезли в больницу с серьёзными ожогами. У пострадавшей около 30%, а у ребёнка повреждены дыхательные пути. От самой квартиры остались чёрные обугленные стены. Когда полиция изучила записи с камер наблюдения, то выяснила, что всё случилось неспроста.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Камеры зафиксировали, что за пару минут до пожара в подъезд заходил неизвестный в медицинской маске. Он поднялся на этажи, и вдруг — яркая вспышка. Мужчина сразу же убежал.

Пострадавшей оказалась местная предпринимательница. На месте инцидента после тушения огня нашли пластиковую бутылку с остатками горючего. Так что пока все факты указывают на поджог.

Поджигателя ищут. Известно, что девушка воспитывает ребёнка одна — отец с семьёй не живёт.