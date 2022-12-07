ПВО сбила ракеты над российским селом

Российская система противовоздушной обороны сбила ракету над селом Кулешовка в Белгородской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Наша система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района», — написал он.

Гладков отметил, что в результате инцидента оказались повреждены линии электропередачи. На данный момент на место выехали оперативные и аварийные службы. Они в кратчайшие сроки устранят последствия повреждений.