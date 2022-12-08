Мужчине в Москве вынесли приговор за попытку похитить родственников

Мужчина в Москве признан виновным в покушении на похищение близких родственников. Об этом в среду, 7 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

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Собранные следственным управлением доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Бориса Гулина, которого признали виновным в совершении преступления по статье «Покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц из корыстных побуждений».

Следствием было установлено, что в конце июля злоумышленник, зная о наличии крупной денежной суммы у родственников, решил их похитить. Для этого он нашел себе сообщников, в роли которых выступили сотрудники правоохранительных органов.

В ходе встреч Гулин сообщал им сведения о своих родственниках и передал сумму в размере 100 тысяч рублей на расходы, связанные с перемещением потерпевших из Краснодарского края в Москву и арендой помещения, где злоумышленник планировал их удерживать и выдвигать требование о передаче денег.

Инсценировка похищения проходила в рамках оперативного эксперимента. При силовой поддержке московского отряда специального назначения «Гром» фигурант задержан на месте преступления с поличным, пояснила Иванова. Гулину было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что двое злоумышленников похитили жителя столицы, украли у него деньги и нанесли несколько серьезных ножевых ранений. По словам собеседника «ВМ», потерпевшего похитили в черте города.