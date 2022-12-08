В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
12 минут назад

Мужчина в Москве получил пять лет колонии за попытку похитить родственников

Вечерняя Москваиещё 4

Мужчина в Москве признан виновным в покушении на похищение близких родственников. Об этом в среду, 7 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

Мужчине в Москве вынесли приговор за попытку похитить родственников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собранные следственным управлением доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Бориса Гулина, которого признали виновным в совершении преступления по статье «Покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц из корыстных побуждений».

Следствием было установлено, что в конце июля злоумышленник, зная о наличии крупной денежной суммы у родственников, решил их похитить. Для этого он нашел себе сообщников, в роли которых выступили сотрудники правоохранительных органов.

В ходе встреч Гулин сообщал им сведения о своих родственниках и передал сумму в размере 100 тысяч рублей на расходы, связанные с перемещением потерпевших из Краснодарского края в Москву и арендой помещения, где злоумышленник планировал их удерживать и выдвигать требование о передаче денег.

Инсценировка похищения проходила в рамках оперативного эксперимента. При силовой поддержке московского отряда специального назначения «Гром» фигурант задержан на месте преступления с поличным, пояснила Иванова. Гулину было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что двое злоумышленников похитили жителя столицы, украли у него деньги и нанесли несколько серьезных ножевых ранений. По словам собеседника «ВМ», потерпевшего похитили в черте города.

Преступников было двое: мужчина и женщина. Они силой затолкали пострадавшего в «Газель», избили его и похитили деньги с кредитной карты.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители