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28 минут назад

В Кировске водитель на «Ниве» въехал в магазин сантехники

Газета.Ru

Внедорожник «Нива» въехал в магазин сантехники в городе Кировск Мурманской области. Об этом сообщает паблик «Регион 51» в социальной сети «Вконтакте».

В Кировске водитель на «Ниве» въехал в магазин сантехники
Фото: газета.ругазета.ру

Инцидент произошел на улице Хибинигорской 23. Автомобиль «Нива» врезался в двери магазина и едва не съехал по лестнице в торговый зал, где в это время находились двое продавцов.

Спустя некоторое время, водитель смог самостоятельно выехать из магазина. О том, что стало причиной инцидента, не сообщается.

Ранее стало известно, что грузовой автомобиль с поднятым кузовом врезался в строящийся пешеходный мост под Уфой. Инцидент произошел на 1480 км федеральной трассы «М5 Урал».

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