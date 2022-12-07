В Кировске водитель на «Ниве» въехал в магазин сантехники

Внедорожник «Нива» въехал в магазин сантехники в городе Кировск Мурманской области. Об этом сообщает паблик «Регион 51» в социальной сети «Вконтакте».

Фото: газета.ру газета.ру

Инцидент произошел на улице Хибинигорской 23. Автомобиль «Нива» врезался в двери магазина и едва не съехал по лестнице в торговый зал, где в это время находились двое продавцов.

Спустя некоторое время, водитель смог самостоятельно выехать из магазина. О том, что стало причиной инцидента, не сообщается.