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1 час назад

Момент взрыва в ТЦ в Назрани попал на видео

Lenta.ru

Момент взрыва торговом центре «Таргим» в Назрани, которая находится в Ингушетии, попал на видео. Ролик, снятый видеорегистратором, опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах видно, как из дверей торгового центра вырывается ударная волна с пламенем. После этого водитель автомобиля тормозит на обочине, не доезжая до ТЦ.

О происшествии стало известно 7 декабря. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Среди пострадавших есть ребенок, на данный момент они госпитализированы.

При взрыве газа в ТЦ российского города пострадали люди

Позднее очевидцы опубликовали кадры с места ЧП. На записи видно, как из пустых проемов трехэтажного здания вырываются клубы дыма. На асфальте разбросаны выбитые ударной волной оконные рамы.

По данным МЧС, в здании произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания.

Происшествия,Видео,
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