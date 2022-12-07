Суд признал законным приговор Ивану Сафронову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в среду, 7 декабря, призвал законным вынесенный ранее приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по делу о госизмене. Об этом пишет РИА «Новости».

«Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», - гласит решение судебной коллегии.

Отмечается, что приговор вступает в законную силу сегодня, 7 декабря. Соответственно, он подлежит исполнению: осужденный будет этапирован по месту отбывания наказания.