При взрыве газа в ТЦ российского города пострадали люди

В торговом доме «Таргим» в Назрани произошел взрыв газа с последующим пожаром и частичным разрушением здания. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ингушетии.

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Сообщение о происшествии по улице Муталиева спасатели получили в 15:03. По прибытии на место сотрудники МЧС установили, что в торговом доме «Таргим» произошел «хлопок газо-воздушной смеси с последующим возгоранием и частным разрушением здания». Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали четыре человека. Их всех доставили в местную больницу.