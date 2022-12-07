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4 минуты назад

При взрыве газа в ТЦ российского города пострадали люди

Елена Прошина

В торговом доме «Таргим» в Назрани произошел взрыв газа с последующим пожаром и частичным разрушением здания. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ингушетии.

При взрыве газа в ТЦ российского города пострадали люди
Фото: ТАССТАСС

Сообщение о происшествии по улице Муталиева спасатели получили в 15:03. По прибытии на место сотрудники МЧС установили, что в торговом доме «Таргим» произошел «хлопок газо-воздушной смеси с последующим возгоранием и частным разрушением здания». Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали четыре человека. Их всех доставили в местную больницу.

Согласно информации Telegram-канала URA.RU , среди пострадавших есть и ребенок. Взрыв произошел на втором этаже «Таргим». Сразу после него загорелось здание, а от стен отлетела обшивка. Прибывшим на место пожарным удалось оперативно потушить огонь и вывести из здания людей.

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