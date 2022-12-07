Пожар в торговом центре в Назрани ликвидирован

Пожарные потушили возгорание в торговом центре в Назрани, возникшее после взрыва газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ингушетии.

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"Возгорание ликвидировано, спасатели вошли в здание", – заявили в ведомстве.

По данным экстренных служб, площадь пожара составила 400 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

7 декабря взрыв газа произошел в торговом центре "Таргим" на улице Муталиева в Назрани в Ингушетии. Взрыв прогремел на первом этаже, травмы получили четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Кроме того, в здании произошел пожар.