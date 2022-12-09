Задержанный в Новошахтинске пулеметчик дал признательные показания

Подозреваемый в обстреле полицейских в Новошахтинске мужчина признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.

9 декабря 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассматривает ходатайство следствия об избрании задержанному Павлу Николину меры пресечения. «По существу дела (подозреваемый – ред.) дал признательные показания», — заявил на суде следователь.

Днем 6 декабря сообщалось, что в пригороде Новошахтинска Ростовской области неизвестный мужчина, одетый в камуфляжную форму, открыл огонь по сотрудникам полиции.

По информации Telegram-канала «112», нападение случилось в районе таможенного поста на выезде из города. Полицейские проводили мероприятия по розыску пропавшей женщины, когда из лесополосы появился мужчина и открыл огонь из ручного пулемета Калашникова по автомобилю полиции.