В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

Задержанный в Новошахтинске пулеметчик дал признательные показания

Газета.Ruиещё 8

Подозреваемый в обстреле полицейских в Новошахтинске мужчина признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.

9 декабря 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассматривает ходатайство следствия об избрании задержанному Павлу Николину меры пресечения. «По существу дела (подозреваемый – ред.) дал признательные показания», — заявил на суде следователь.

Днем 6 декабря сообщалось, что в пригороде Новошахтинска Ростовской области неизвестный мужчина, одетый в камуфляжную форму, открыл огонь по сотрудникам полиции.

По информации Telegram-канала «112», нападение случилось в районе таможенного поста на выезде из города. Полицейские проводили мероприятия по розыску пропавшей женщины, когда из лесополосы появился мужчина и открыл огонь из ручного пулемета Калашникова по автомобилю полиции.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что будет проверена причастность к ЧВК мужчины, который открыл огонь по полицейским в Новошахтинске в Ростовской области.

Происшествия,Видео,Павел Николин,Евгений Пригожин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители