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1 час назад

Пригожин задал пять вопросов полицейским после задержания человека с пулеметом

Lenta.ru

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и бизнесмен Евгений Пригожин задал полицейским пять вопросов после задержания в Ростовской области мужчины с пулеметом. Его слова приводится в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.

Пригожин обратился к полицейским после задержания человека с пулеметом
Фото: ТАССТАСС

В первую очередь Пригожин задал главный вопрос: как «некий боец ЧВК "Вагнер" из числа бывших заключенных» пересек границу и оказался с оружием в руках на территории России? Затем он спросил у полицейских, каким образом эта информация стала предметом гласности, а в сеть попали фотографии, которые, судя по всему, были сделаны из полицейской машины.

«И если у полицейских есть время на фотографирование и слив информации журналистам, то почему бы им не пойти на передовую и вместо этого зэка погибнуть на поле боя с оружием в руках?» — продолжил глава ЧВК.

Кроме того, он запросил уточнение, точно ли задержанный является бойцом ЧВК «Вагнер» или, например, это представитель диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«И, наконец, еще один вопрос: нужно ли провоцировать человека с пулеметом или лучше попросить его сначала сдать пулемет?» — заключил Пригожин.

6 декабря в пригороде Новошахтинска Ростовской области мужчина с пулеметом напал на сотрудников полиции. Один из полицейский был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Мужчину в камуфляже искали почти сутки и задержали 7 декабря. По данным издания Baza, задержанный оказался бойцом частной военной компании «Вагнер».

Происшествия,Евгений Пригожин,
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