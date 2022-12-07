В российском торговом центре произошел взрыв

Инцидент произошел в одном из помещений торгового дома «Таргим» в Назрани. На снятых очевидцами кадрах видно, как из пустых проемов трехэтажного здания вырываются клубы дыма. На асфальте разбросаны выбитые ударной волной оконные рамы. Рядом с местом происшествия столпились люди.