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52 минуты назад

В российском торговом центре произошел взрыв

Lenta.ru

В российском торговом центре прогремел взрыв. Видео с последствиями случившегося в Ингушетии публикует Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в одном из помещений торгового дома «Таргим» в Назрани. На снятых очевидцами кадрах видно, как из пустых проемов трехэтажного здания вырываются клубы дыма. На асфальте разбросаны выбитые ударной волной оконные рамы. Рядом с местом происшествия столпились люди.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее на асфальтобетонном заводе в Ямало-Ненецком автономном округе взорвалась бочка с битумом. Пострадали два человека, было возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Видео,
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