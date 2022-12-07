При пожаре в торговом центре в Ельце погибла женщина

Тело погибшей в огне женщины обнаружено на месте пожара в торговом центре в Ельце. Об этом ТАСС сообщили в среду в экстренных службах.

В 12:10 мск в среду пожарные в городе Елец под Липецком получили сообщение о пожаре в торговом центре "Вереск", из здания были эвакуированы 50 человек. К борьбе с огнем привлечено 10 пожарных расчетов и две автолестницы. Площадь возгорания составила 800 кв. м. Как сообщал представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону, в 14:32 мск открытое горение было ликвидировано.