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1 час назад

При пожаре в торговом центре в Ельце погибла женщина

ТАССиещё 2

Тело погибшей в огне женщины обнаружено на месте пожара в торговом центре в Ельце. Об этом ТАСС сообщили в среду в экстренных службах.

При пожаре в торговом центре в Ельце погибла женщина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обнаружено тело женщины", - сказал собеседник агентства.

Местные власти позднее подтвердили гибель одного человека в результате ЧП.

"На текущий момент есть подтвержденная информация об одном погибшем", - написал в своем Telegram-канале глава городского округа город Елец Евгений Боровских.

В 12:10 мск в среду пожарные в городе Елец под Липецком получили сообщение о пожаре в торговом центре "Вереск", из здания были эвакуированы 50 человек. К борьбе с огнем привлечено 10 пожарных расчетов и две автолестницы. Площадь возгорания составила 800 кв. м. Как сообщал представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону, в 14:32 мск открытое горение было ликвидировано.

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