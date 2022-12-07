Пригожин ответил на новость об обстреле полицейских бойцом ЧВК «Вагнер»

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о намерении проверить принадлежность мужчины, стрелявшего в полицейских под Ростовом-на-Дону к военному формированию. Заявление бизнесмена приводится в официальной группе пресс-службы «Конкорд», которой владеет Пригожин , во соцсети « ВКонтакте ».

Бизнесмен отреагировал на информацию о возможной принадлежности мужчины к ЧВК удивлением — Пригожин заявил, что подобная информация должна быть засекречена.

«В свою очередь оперативная группа ЧВК "Вагнер" проведет (...) расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах», — пообещал Пригожин.

Злоумышленник напал на сотрудников полиции и обстрелял их из пулемета во вторник, 6 декабря. Один из полицейский был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Мужчину в камуфляже искали почти сутки и задержали 7 декабря. По данным издания Baza, задержанный оказался бойцом частной военной компании «Вагнер».