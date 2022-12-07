В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Под Владимиром одноклассники избили 13-летнего школьника до потери сознания

Газета.Ru

Во Владимирской области 13-летний школьник попал в больницу после драки со сверстниками. Об этом сообщает "Зебра ТВ".

Одноклассники избили 13-летнего школьника до потери сознания
Фото: DepositphotosDepositphotos

Инцидент произошел 6 декабря в Юрьев-Польском. Дети вышли на улицу после окончания учебного дня. Несколько одноклассников подошли к сверстнику и избили его. Когда ребенок потерял сознание, они сбежали.

В результате пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение — врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что в Амурской области группа школьников избила сверстника в раздевалке, мальчик был вынужден идти домой босиком. На кадрах ролика группа подростков нападает на мальчика, он падает на пол, его пинают ногами и бьют кулаками. После драки мальчик шел домой босиком по морозу 40 градусов.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители