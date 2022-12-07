Одноклассники избили 13-летнего школьника до потери сознания

Во Владимирской области 13-летний школьник попал в больницу после драки со сверстниками. Об этом сообщает "Зебра ТВ".

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Инцидент произошел 6 декабря в Юрьев-Польском. Дети вышли на улицу после окончания учебного дня. Несколько одноклассников подошли к сверстнику и избили его. Когда ребенок потерял сознание, они сбежали.

В результате пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение — врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.