Обстрелявший полицейских под Ростовом оказался бойцом ЧВК «Вагнер»

Мужчина в камуфляже, который обстрелял полицейских в пригороде Новошахтинска Ростовской области , оказался бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом пишет издание Baza.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о задержании предполагаемого преступника. Он скрывался в пустующем здании под Новошахтинском. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия.

Злоумышленник напал на сотрудников полиции во вторник, 6 декабря. Один из полицейский был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Мужчину в камуфляже искали почти сутки. Из-за розыскных мероприятий в Новошахтинске перекрыли дороги, а также закрыли детские сады и школы, сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.