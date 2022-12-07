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15 минут назад

Обстрелявший полицейских под Ростовом оказался бойцом ЧВК «Вагнер»

Lenta.ruиещё 1

Мужчина в камуфляже, который обстрелял полицейских в пригороде Новошахтинска Ростовской области, оказался бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом пишет издание Baza.

Обстрелявший полицейских под Ростовом оказался бойцом ЧВК «Вагнер»
Фото: ТАССТАСС

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о задержании предполагаемого преступника. Он скрывался в пустующем здании под Новошахтинском. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия.

Массовая перестрелка произошла в российском городе

Злоумышленник напал на сотрудников полиции во вторник, 6 декабря. Один из полицейский был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Мужчину в камуфляже искали почти сутки. Из-за розыскных мероприятий в Новошахтинске перекрыли дороги, а также закрыли детские сады и школы, сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.

Происшествия,Василий Голубев,
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