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1 час назад

20-летнюю раздетую россиянку нашли мертвой в сугробе

Lenta.ruиещё 1

В Великом Новгороде 20-летнюю раздетую девушку нашли мертвой в сугробе, до этого она поссорилась с друзьями в клубе «Гиза» и убежала, пишет KP.RU.

20-летнюю раздетую россиянку нашли мертвой в сугробе
Фото: ТАССТАСС

Россиянка отмечала в развлекательном заведении день рождения коллеги. В разгар вечеринки девушка пропала.

В соцсетях появилась информация, что она выбежала из клуба в истерике, поссорившись с одним из гостей. На улице в тот момент было минус 15 градусов. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что россиянка в джинсах и одной рубашке прошла несколько домов, завернула за один из них в тупик.

Жительницу Великого Новгорода искали больше суток. Позже ее тело нашли в сугробе, по предварительной версии, россиянка умерла от переохлаждения.

Молодой человек девушки рассказал, что созванивался с ней за несколько часов до исчезновения. По его словам, она не была пьяна и ничего не говорила о ссоре. «Я видел ее замерзшее тело, но плохо помню детали. <...> Она лежала в сугробе у забора на частной территории. Видимо, перелезла через него. Но зачем — никто не знает», — поделился россиянин.

Родственники девушки допустили, что в клубе ей могли подмешать запрещенные вещества в алкоголь.

Ранее сообщалось, что тело женщины обнаружили во дворе школы №24 в Советском районе Красноярска.

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