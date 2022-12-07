Два поезда столкнулись в Испании

В Испании произошло столкновение двух поездов – грузового и пассажирского. В результате инцидента пострадали около 70 человек, пишет местное издание La Vanguardia.

Фото: t.me/rian_ru/187886 t.me/rian_ru/187886

Авария случилась в 7:50 утра по местному времени (10:50 vcr) на станции Родалиес-де-Монкада-и-Рейшак в нескольких километрах от Барселоны.