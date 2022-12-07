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54 минуты назад

Два поезда столкнулись в Испании, пострадали около 70 человек

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В Испании произошло столкновение двух поездов – грузового и пассажирского. В результате инцидента пострадали около 70 человек, пишет местное издание La Vanguardia.

Два поезда столкнулись в Испании
Фото: t.me/rian_ru/187886t.me/rian_ru/187886

Авария случилась в 7:50 утра по местному времени (10:50 vcr) на станции Родалиес-де-Монкада-и-Рейшак в нескольких километрах от Барселоны.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и спасатели. В настоящее время специалисты продолжают оценивать точное количество пострадавших. По словам медиков, речь идет о легких травмах рук, ног и шеи. Причины происшествия устанавливаются.

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