Два поезда столкнулись в Испании

В Испании произошло столкновение двух поездов – грузового и пассажирского. В результате инцидента пострадали около 70 человек, пишет местное издание La Vanguardia.
Авария случилась в 7:50 утра по местному времени (10:50 vcr) на станции Родалиес-де-Монкада-и-Рейшак в нескольких километрах от Барселоны.
На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и спасатели. В настоящее время специалисты продолжают оценивать точное количество пострадавших. По словам медиков, речь идет о легких травмах рук, ног и шеи. Причины происшествия устанавливаются.