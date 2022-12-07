В Мелитополе подорвали замглавы администрации Запорожья

В Мелитополе около подъезда заместителя главы военно-гражданской администрации Запорожской области Николая Волыка сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: t.me/bazabazon/14834 t.me/bazabazon/14834

По информации издания, начиненное поражающими элементами устройство заложили на электроопоре уличного освещения, которая располагалась в восьми метрах от подъезда.

По версии следователей, СВУ привели в действие дистанционно. Мощность взрыва составила около 2500 грамм в тротиловом эквиваленте.

В результате подрыва Волык не пострадал. О том, кто готовил на него покушение, не сообщается.