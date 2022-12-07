В Мелитополе подорвали замглавы администрации Запорожья

В Мелитополе около подъезда заместителя главы военно-гражданской администрации Запорожской области Николая Волыка сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, начиненное поражающими элементами устройство заложили на электроопоре уличного освещения, которая располагалась в восьми метрах от подъезда.
По версии следователей, СВУ привели в действие дистанционно. Мощность взрыва составила около 2500 грамм в тротиловом эквиваленте.
В результате подрыва Волык не пострадал. О том, кто готовил на него покушение, не сообщается.
Ранее стало известно о подрыве в Мелитополе руководителя коммунальной собственности администрации Запорожской области Дмитрия Трухина. Взрыв произошел 15 ноября, когда чиновник выходил из дома. Неизвестные предположительно заложили СВУ с металлическими болтами возле его подъезда. В результате 41-летний Трухин получил минно-взрывную травму и сотрясение мозга, у него было изрезано лицо и кисти, а также имелись многочисленные осколочные ранения ног.