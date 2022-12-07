Стрельба у ночного клуба в центре Москвы попала на видео

«Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району при проведении оперативно-розыскных мероприятий на улице Большая Дмитровка задержали 28-летнего москвича, подозреваемого в хулиганстве. У злоумышленника полицейские изъяли травматический пистолет, который в настоящее время направлен на исследование», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, житель столицы, находясь около ночного клуба, вступил в словесную перепалку с компанией молодых людей, после чего произвел выстрел в сторону одного из оппонентов и скрылся. У пострадавшего было диагностировано огнестрельного ранение ноги.