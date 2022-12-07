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27 минут назад

Стрельба у ночного клуба в центре Москвы попала на видео

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Закончившийся стрельбой конфликт между посетителями ночного клуба в центре Москвы попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «МВД Медиа».

«Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району при проведении оперативно-розыскных мероприятий на улице Большая Дмитровка задержали 28-летнего москвича, подозреваемого в хулиганстве. У злоумышленника полицейские изъяли травматический пистолет, который в настоящее время направлен на исследование», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, житель столицы, находясь около ночного клуба, вступил в словесную перепалку с компанией молодых людей, после чего произвел выстрел в сторону одного из оппонентов и скрылся. У пострадавшего было диагностировано огнестрельного ранение ноги.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Фигуранту отправлен под домашний арест.

Ранее погоня со стрельбой за автомобилем каршеринга попала на видео в Москве.

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