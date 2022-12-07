Названа причина крушения Ан-2 на Камчатке

"Наиболее вероятно, что авиационное происшествие с самолетом Ан-2 RA-33599 произошло в результате его выхода на закритические углы атаки и режим сваливания после выполнения взлета с предельно допустимой массой и сниженной мощностью силовой установки. Наиболее вероятно, что снижение мощности было обусловлено установкой перед взлетом переключателя магнето ПМ-1 в положение "1" вместо положения "1+2", предусмотренного РЛЭ (руководство по летной эксплуатации - прим. ТАСС). Способствующими факторами, наиболее вероятно, явились: длительные перерывы в полетах обоих членов экипажа перед аварийным полетом; недостатки в подготовке и взаимодействии членов экипажа, а также недостаточный уровень летной натренированности, что привело к потере контроля за скоростью полета", - говорится в отчете.