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1 час назад

В МАК назвали причину крушения Ан-2 в феврале

ТАСС

Крушение самолета Ан-2 на Камчатке, произошедшее в феврале текущего года и приведшее к гибели двух человек, случилось из-за неверно установленного переключателя магнето ПМ-1 и большого перерыва в полетах у пилотов, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по результатам расследования авиапроисшествия.

Названа причина крушения Ан-2 на Камчатке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наиболее вероятно, что авиационное происшествие с самолетом Ан-2 RA-33599 произошло в результате его выхода на закритические углы атаки и режим сваливания после выполнения взлета с предельно допустимой массой и сниженной мощностью силовой установки. Наиболее вероятно, что снижение мощности было обусловлено установкой перед взлетом переключателя магнето ПМ-1 в положение "1" вместо положения "1+2", предусмотренного РЛЭ (руководство по летной эксплуатации - прим. ТАСС). Способствующими факторами, наиболее вероятно, явились: длительные перерывы в полетах обоих членов экипажа перед аварийным полетом; недостатки в подготовке и взаимодействии членов экипажа, а также недостаточный уровень летной натренированности, что привело к потере контроля за скоростью полета", - говорится в отчете.

11 февраля частный легкомоторный самолет Ан-2 при совершении рейса в село Тымлат Карагинского муниципального района, имея на борту двух членов экипажа, через некоторое время после взлета потерпел крушение рядом с селом Коряки Елизовского муниципального района. Два человека погибли. Воздушное судно принадлежало компании "Камчатский кречет". Было возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Межгосударственный авиационный комитет,
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