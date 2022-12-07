Разбор завалов на месте ЧП в Нижневартовске завершен

Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения жилого дома в Нижневартовске. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Петра Кугуя. Он объявил об этом на встрече с жителями поврежденного дома.

Фото: МЧС РФ/РИА Новости МЧС РФ/РИА Новости

Отмечается, что введенный ранее режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать. 32 квартиры находятся в разрушенной части дома, поступило также 14 заявление на получение жилых помещений маневренного фонда.