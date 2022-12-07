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17 минут назад

Разбор завалов на месте обрушения дома в Нижневартовске завершен

Газета.Ruиещё 1

Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения жилого дома в Нижневартовске. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Петра Кугуя. Он объявил об этом на встрече с жителями поврежденного дома.

Разбор завалов на месте ЧП в Нижневартовске завершен
Фото: МЧС РФ/РИА НовостиМЧС РФ/РИА Новости

Отмечается, что введенный ранее режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать. 32 квартиры находятся в разрушенной части дома, поступило также 14 заявление на получение жилых помещений маневренного фонда.

Одной семье уже выданы ключи от новой квартиры, три семьи получат жилье 7 декабря. Обрушение произошло вечером 4 декабря. Восемь человек погибли. В Нижневартовске были отменены и перенесены концертные программы в учреждениях культуры после взрыва газа.

Происшествия,МЧС России,
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