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57 минут назад

Эксперт Степанов: мошенники могут перехватить звонки с помощью поддельной базовой станции

Газета.Ruиещё 1

Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов рассказал, что мошенники обладают технологиями для перехвата звонков и СМС.

Раскрыта схема мошенников по перехвату звонков и СМС
Фото: UnsplashUnsplash

Об этом сообщает агентство "Прайм". По его словам, существует несколько способов получить доступ к звонкам и SMS-сообщениям. Например, телефон можно прослушать с помощью перехвата и декодирования GSM-трафика, для сканирования и расшифровки которого требуется несколько инструментов.

Мошенники также могут через поддельную базовую станцию вмешаться в работу GSM-сети, что применяется довольно часто, рассказал Степанов. Он добавил, что злоумышленники крайне редко используют эксплуатацию уязвимости протокола SS7 (ОКС7), доступ к которому могут получить у операторов. Чтобы избежать перехвата информации эксперт посоветовал использовать многофакторную аутентификацию с пуш-уведомлениями или специальным приложением.

Ранее гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что пользователям следует проверять уровень памяти смартфонов и планшетов, чтобы избежать замедления работы устройства.

Происшествия,Валерий Степанов,Денис Кусков,
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