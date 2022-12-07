Раскрыта схема мошенников по перехвату звонков и СМС

Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов рассказал, что мошенники обладают технологиями для перехвата звонков и СМС.

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Об этом сообщает агентство "Прайм". По его словам, существует несколько способов получить доступ к звонкам и SMS-сообщениям. Например, телефон можно прослушать с помощью перехвата и декодирования GSM-трафика, для сканирования и расшифровки которого требуется несколько инструментов.

Мошенники также могут через поддельную базовую станцию вмешаться в работу GSM-сети, что применяется довольно часто, рассказал Степанов. Он добавил, что злоумышленники крайне редко используют эксплуатацию уязвимости протокола SS7 (ОКС7), доступ к которому могут получить у операторов. Чтобы избежать перехвата информации эксперт посоветовал использовать многофакторную аутентификацию с пуш-уведомлениями или специальным приложением.