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29 минут назад

Экс-директора энергокомпании Дагестана осудили за хищение 2,6 млн рублей

ТАСС

Советский районный суд Махачкалы приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего руководителя энергокомпании "Дагэнерго" Муртазали Гитинасулова за хищение 2,6 млн рублей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Верховного Суда региона.

Экс-директора энергокомпании Дагестана осудили за хищение 2,6 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Провозглашен приговор в отношении Гитинасулова М. М., обвинявшегося в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". <…> Суд счел, что его исправление возможно без изоляции от общества и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Гитинасулов в 2012 году, будучи директором энергокомпании, разработал преступный план для хищения денег, выделенных на реконструкцию высоковольтных линий в Цумадинском районе Дагестана в рамках инвестиционной программы. Для реализации плана он привлек иных лиц, в числе которых подрядная строительная организация. В 2013 году подрядчик проделал часть работы, предусмотренной договором, при этом часть из них на сумму 2,6 млн рублей осталась невыполненной.

Отмечается, что Гитинасулов полностью признал вину. Помимо условного срока он также присужден к взысканию 1,3 млн рублей в пользу ПАО "Россети Северный Кавказ".

Происшествия,Россети Северный Кавказ,
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