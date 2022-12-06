Экс-директора энергокомпании Дагестана осудили за хищение 2,6 млн рублей

"Провозглашен приговор в отношении Гитинасулова М. М., обвинявшегося в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". <…> Суд счел, что его исправление возможно без изоляции от общества и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.