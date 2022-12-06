Россиянин погиб из-за упавшего пешеходного перехода

Фура зацепила надземный пешеходный переход на федеральной трассе М-5 под Уфой. Конструкция рухнула на машину, водитель погиб на месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по Башкирии.

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Авария произошла в 21:00 (18:00 мск) на 1480-м километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. По предварительным данным, у грузовика Skania при движении открылся кузов, который зацепил строящийся пешеходный переход.

«В результате обвала металлоконструкции надземного перехода погиб водитель Skania», — добавили в ГИБДД.

Движение на участке трассы перекрыто. На месте происшествия работают два крана для устранения последствий обрушения.