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33 минуты назад

Россиянин погиб из-за упавшего пешеходного перехода

Lenta.ruиещё 1

Фура зацепила надземный пешеходный переход на федеральной трассе М-5 под Уфой. Конструкция рухнула на машину, водитель погиб на месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по Башкирии.

Россиянин погиб из-за упавшего пешеходного перехода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария произошла в 21:00 (18:00 мск) на 1480-м километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. По предварительным данным, у грузовика Skania при движении открылся кузов, который зацепил строящийся пешеходный переход.

«В результате обвала металлоконструкции надземного перехода погиб водитель Skania», — добавили в ГИБДД.

Движение на участке трассы перекрыто. На месте происшествия работают два крана для устранения последствий обрушения.

Ранее в Екатеринбургской области пешеходный мост обрушился из-за того, что его задела проезжающая фура. Водитель грузовика из Татарстана с автоприцепом вез спецоборудование из города Асбеста Свердловской области в Елабугу.

Происшествия,ГИБДД,
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