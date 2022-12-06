В Кривом Роге произошел взрыв на объекте инфраструктуры

Накануне командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский заявил о смене тактики российских войск. По его словам, с момента, как генерал армии Сергей Суровикин пришел к командованию Объединенной группировкой войск в ходе спецоперации (СВО) армия России начала наносить больше ракетных ударов и использовать штурмовые отряды.