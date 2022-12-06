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1 час назад

В Кривом Роге произошел взрыв на объекте инфраструктуры

Lenta.ru

На объекте промышленной инфраструктуры в Кривом Роге произошел взрыв, заявил мэр города Александр Вилкул в Telegram.

В Кривом Роге произошел взрыв на объекте инфраструктуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры», — написал чиновник.

Накануне командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский заявил о смене тактики российских войск. По его словам, с момента, как генерал армии Сергей Суровикин пришел к командованию Объединенной группировкой войск в ходе спецоперации (СВО) армия России начала наносить больше ракетных ударов и использовать штурмовые отряды.

Происшествия,В мире,Александр Вилкул,Сергей Суровикин,
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