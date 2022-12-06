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18 минут назад

Обвиняемого в убийстве россиянина поймали в Таиланде

Lenta.ru

В Таиланде поймали обвиняемого в убийстве гражданина России. Об этом пишет The Thaiger.

Обвиняемого в убийстве россиянина поймали в Таиланде
Фото: Sukree Sukplang / ReutersSukree Sukplang / Reuters

По данным издания, 51-летнего россиянина выследили правоохранители на пляже Джомтьен на курорте Паттайя. В тайской иммиграционной полиции заявили, что ордер на поимку предполагаемого преступника был выдан в результате сотрудничества двух стран.

Также стало известно, что представители российского посольства связались с Министерством иностранных дел Таиланда и запросили помощь местной полиции в аресте россиянина и привлечении его к ответственности.

Отмечается, что россиянин бежал в азиатскую страну еще в декабре 2019 года после обвинения в заказном убийстве в Самаре. Следующие три года он скрывался в Таиланде под видом туриста. Если мужчину признают виновным, ему грозит тюремное заключение на срок от восьми до 20 лет.

Ранее в декабре сообщалось, что российского туриста, который отдыхал на популярном курорте в Таиланде, ограбили трансгендеры. По словам отдыхающего, двое «ледибоев» сначала приставали к нему, а затем украли золотую цепь.

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