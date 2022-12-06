Осужденный за убийство сослуживцев Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Шамсутдинов записался добровольцем на спецоперацию, но Рамиля не взяли», — пишет Baza со ссылкой на источники. Telegram-канал отмечает, что его не взяли в ЧВК «Вагнер», так как уже набрали достаточное количество человек.

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Конкорд», связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным, создавшим ЧВК «Вагнер», и в УФСИН Тюменской области. На момент публикации материала ответа не поступило.

Шамсутдинов осужден за убийство восьми сослуживцев в Забайкалье, сообщает Life. По версии следствия, в 2019 году он расстрелял военнослужащих во время смены караула Также он ранил двух человек. Его приговорили к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, передает РАПСИ.