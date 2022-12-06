Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Петербурге

Самолет Turkish Airlines, выполняющий рейс TK 401 Стамбул – Санкт-Петербург, не смог сесть в аэропорту Пулково и направился в Москву, передает «Мойка78». Издание уточняет, что трудности возникли из-за непогоды — Северную столицу заметает снегом.

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Сообщается, что борт в районе Сланцев описал в небе несколько кругов, а после развернулся в сторону столицы. Пассажиров, ожидающих рейс в Пулково предупредили об изменениях. Теперь на онлайн-табло аэропортом прибытия значится Внуково.