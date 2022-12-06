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33 минуты назад

В Москве мужчина заживо сжег свою сожительницу и едва сам не погиб

Газета.Ru

В Москве 51-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве 40-летней женщины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В Москве мужчина заживо сжег свою сожительницу и едва сам не погиб
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел 3 сентября 2022 года в квартире на 9-й улице Соколиной горы. Москвичка погибла в результате пожара — она получила ожоги 70% тела и была госпитализирована в больницу.

Пока женщина была еще жива, она рассказала, что жилище поджег ее сожитель. Сам мужчина заявил, что его приятельницы решила убраться спецсредством, а затем закурила — от паров вспыхнуло пламя и охватило ее. Ожоги получил и он сам, и ее приятели, которые находились в квартире. Однако спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов выяснили, что днем сожитель погибшей сам поджег квартиру, чтобы расправиться с москвичкой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что россиянин, попытавшийся заживо сжечь сожительницу и ее сына, получил 8,5 лет колонии.

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