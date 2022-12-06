В Москве мужчина заживо сжег свою сожительницу и едва сам не погиб

В Москве 51-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве 40-летней женщины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел 3 сентября 2022 года в квартире на 9-й улице Соколиной горы. Москвичка погибла в результате пожара — она получила ожоги 70% тела и была госпитализирована в больницу.
Пока женщина была еще жива, она рассказала, что жилище поджег ее сожитель. Сам мужчина заявил, что его приятельницы решила убраться спецсредством, а затем закурила — от паров вспыхнуло пламя и охватило ее. Ожоги получил и он сам, и ее приятели, которые находились в квартире. Однако спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов выяснили, что днем сожитель погибшей сам поджег квартиру, чтобы расправиться с москвичкой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что россиянин, попытавшийся заживо сжечь сожительницу и ее сына, получил 8,5 лет колонии.