В Москве мужчина заживо сжег свою сожительницу и едва сам не погиб

Пока женщина была еще жива, она рассказала, что жилище поджег ее сожитель. Сам мужчина заявил, что его приятельницы решила убраться спецсредством, а затем закурила — от паров вспыхнуло пламя и охватило ее. Ожоги получил и он сам, и ее приятели, которые находились в квартире. Однако спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов выяснили, что днем сожитель погибшей сам поджег квартиру, чтобы расправиться с москвичкой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.